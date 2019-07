Mauro Naves é demitido da Rede Globo após 31 anos

O repórter Mauro Naves foi desligado da Rede Globo após 31 anos na emissora. O principal motivo da saída foi o envolvimento do jornalista na denúncia de estupro contra o jogador Neymar, no qual o profissional participou do caso antes da informação se tornar pública. A empresa lançou nota agradecendo os serviços prestados.

"O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração", publicou em comunicado via assessoria.

Em contato com o site UOL, o jornalista afirmou que está finalizando detalhes para o desligamento. O profissional também prometeu dar mais informações "depois que tudo estiver concluído".

A acusação da emissora é de que o repórter passou o contato do pai de Neymar para um dos advogados da Najila Trindade, modelo que denunciou o atleta. Para a Rede Globo, a condulta de Mauro Naves evidencia uma interferência do profissional no caso, algo que viola as regras de conduta dos profissionais da empresa.

Carreira

Com 60 anos, Mauro Naves entrou na Globo em março de 1987. Iniciou a carreira em Brasília e depois migrou para a sede da emissora, em São Paulo. Considerado um dos principais repórteres da cobertura esportiva, acompanhava os jogos da seleção brasileira e do Corinthians, além de algumas corridas de Fórmula 1.