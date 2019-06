Marcelo Vilar cobra atuação do Ferroviário diante do Confiança: "Deixou a desejar"

O Tubarão da Barra perdeu por 1 a 0 para o Confiança, no Batistão, em Sergipe, neste domingo (23). Com um desempenho bem abaixo do mostrado nas últimas perfomances durante a Série C, o Ferroviário mostrou apatia em grande parte do jogo, principalmente na primeira etapa. Com o gol do Dragão sergipano no segundo tempo, a equipe acordou e tentou reagir em busca do empate, mas sem sucesso. Depois da derrota, o técnico coral Marcelo Vilar avaliou a atuação do time cearense.

"Tivemos um jogo muito disputado hoje. O Ferroviário não reeditou as suas atuações. Deixou a desejar em determinados instantes e, mesmo marcando bem a equipe do Confiança, em uma bobeira tomou o gol e tardiamente foi para cima tentar buscar o gol, e não conseguiu. Está de parabéns a equipe do Confiança pela garra que colocou em campo", disse o comandante do Ferrão.

Apesar da pouca criatividade dentro de campo e da falta de efetividade nas finalizações, Vilar crê que um empate seria o resultado mais justo nesta tarde.

"Pelo jogo, talvez fosse mais justo (o empate). Entretanto, o equilíbrio da competição é muito grande, então é um resultado normal de acontecer. Criamos algumas oportunidades, mas não finalizamos com qualidade. Logo com um minuto tivemos uma chance com o Cariús que poderia mudar o destino do jogo. No segundo tempo, depois das substituições, o time chegou, criou algumas oportunidades, mas realmente a finalização hoje não foi como vinha sendo", falou o técnico.

Com a derrota, o Ferrão continua com 19 pontos, três a mais que o Santa Cruz, vice-líder do Grupo A da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (30), o Tubarão encara o Botafogo/PB, que está na 5ª posição com 12 pontos, no Presidente Vargas, às 17h.