Ferroviário perde para o Confiança fora de casa, mas mantém liderança

O Ferroviário perdeu pela segunda vez no Grupo A da Série C do Brasileirão, desta vez diante do Confiança, no estádio Batistão, em Sergipe. Longe de jogar como nos últimos desempenhos na competição, o time cearense foi pouco criativo, abusou de bolas paradas e perdeu por 1 a 0, com gol de Renan Gorne. O resultado desta 9ª rodada, porém, não tira a liderança da equipe coral, que se mantém com 19 pontos, três a frente do Santa Cruz.

O jogo

A partida começou com o time da casa pressionando bastante, controlando as ações a partir dos zagueiros, que chegavam quase à faixa central do campo para distribuir a posse a partir do volante Rafael Silva. As maiores chances do Confiança vieram de bolas paradas, com Everton sendo o destaque no setor ofensivo.

O Ferrão parecia satisfeito com o empate, sem adiantar as linhas ou pressionar a saída de bola adversário. Quando tinha a posse de bola, pouco criava, com Caxito apagado pela direita e Cariús voltando para receber e ajudar na construção.

Na segunda etapa, o Dragão sergipano continuou no controle, com o Tubarão apático na fase defensiva. O gol veio aos 24 minutos, após boa jogada de Italo Melo, que tocou para Renan Gorne marcar seu primeiro gol na Série C. Somente após sair atrás do placar o Ferroviário tentou se impor mais, avançando as linhas de marcação, insistindo mais nas jogadas pelo lado, principalmente o direito com Leanderson, um dos destaques da partida.

Nos minutos finais, o Ferrão teve boas chances nas jogadas aéreas, mas ficava exposto aos contra-ataques pouco explorados pelo Confiança.

Próximo confronto

O Ferroviário enfrenta o Botafogo/PB no estádio Presidente Vargas, às 17h do domingo (30). Já o Confiança, que chega à 4ª posição com a vitória, encara o Sampaio Corrêa no mesmo dia, às 18h, em São Luis.