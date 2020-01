Marcelo Paz prega eficiência em contratações no Fortaleza: "times vencedores são mantidos"

View this post on Instagram

Temos um clube em plena expansão. Centro de excelência em obras aceleradas, um sub 13 que se consolida em competição Europeia, um MKT premiado toda hora, o maior plano de sócios torcedores do estado, uma marca própria consolidada, 8 lojas pra atender o torcedor, um setor de licenciamento que cresce a passos largos. No futebol, mantivemos a comissão técnica que mais contribuiu esportivamente na história do clube, e um elenco acostumado a vencer, permanece com a gente. Mas alguns acham que sucesso e planejamento é contratar a rodo, pacotão, 15 no começo do ano. Nós já vivemos isso, muitas contratações e nenhuma taça. Os times vencedores, são mantidos, é assim em qualquer lugar organizado no mundo. Sim, claro, vamos trazer mais 4 ou 5 peças, novidades como alguns gostam. Mas não vamos cair na tentação de fazer de qualquer jeito. É escolher a dedo, é pescar com a mão e não com rede. É respeitar o dinheiro suado do torcedor que é quem mantém esse time. Fizemos a 9a melhor campanha do Brasil com o 19o orçamento de TV entre 20 clubes, isso se chama eficiência. Não temos o direito de errar. Quem acredita, vem junto!