Mais de 20 mil ingressos vendidos para confronto entre Ceará e Santos

Visando o duelo contra o Santos, a torcida do Ceará comprou 20.160 ingressos até o meio-dia desta quinta-feira (30). A informação foi divulgada oficialmente pelo clube. O confronto entre alvinegros acontecerá exatamente no próximo domingo (2), dia em quem o Vovô vai estar completando 105 anos de fundação. A expectativa é de um grande público na Arena Castelão, em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão.

Com os setores Superior Norte, Inferior Norte e Especial já esgotados, restam os setores Superior Central, Inferior Sul e Central e Premium. Os ingressos estão disponíveis em todas as lojas oficiais do clube.

Veja abaixo os valores.

Torcida do Ceará:

Superior Central: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Sul: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Central: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Torcida visitante:

Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Saiba mais detalhes no site do clube.