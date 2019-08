Mais de 19 mil ingressos vendidos para o Clássico-Rei

Faltando dois dias para a bola rolar para o Clássico-Rei, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, 19.670 ingressos foram vendidos de forma antecipada para as torcidas de Ceará e Fortaleza. O duelo marcará o confronto entre os dois maiores clubes do futebol cearense na elite do Brasileirão após 26 anos.

Mandante da partida, o Vovô fica com 70% dos ingressos enquanto o Leão, visitante, com apenas 30%. Sendo assim, 35 mil foram destinados aos torcedores alvinegros e 15 mil aos tricolores.

Veja abaixo os valores dos ingressos.

Torcida do Ceará:

Superior Norte: Ingressos esgotados

Superior Central: R$ 50 inteira / R$ 25 meia

Inferior Norte: R$ 60 inteira / R$ 30 meia

Inferior Central: R$60 inteira / R$ 30 meia

Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Premium: R$ 160 inteira / R$ 80 meia

Torcida do Fortaleza:

Superior Sul: R$ 50 inteira / R$ 25 meia

Inferior Sul: R$ 60 inteira / R$ 30, meia

Apenas os sócios-torcedores do Alvinegro de Porangabuçu terão entrada liberada para esta partida.

No próximo sábado (3), Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 19h, na Arena Castelão.