Torcida do Ceará terá 70% da Arena Castelão no 1º Clássico-Rei da Série A; entenda

O Ceará mudou a distribuição de torcida para o próximo Clássico-Rei, realizado dia 3 de agosto, na Série A do Brasileiro. Como mandante, o time alvinegro decidiu que 70% da Arena Castelão será destinada pela sua torcida, enquanto o Fortaleza ficará com 30% da capacidade, em divisão de 35 mil alvinegros e 15 mil tricolores. Entenda pontos dessa mudança:

O Ceará pode mudar a disposição sem o aval do Fortaleza?

Como é mandante no primeiro Clássico-Rei, o Ceará pode definir a disposição de torcida presente na Arena Castelão. Pelo Regulamento Geral de Competição (RGC) da CBF, o clube mandante tem que ceder, no minimo, 10% da capacidade do estádio ao visitante, caso seja solicitado em até três dias úteis antes da partida. Para o jogo de volta, previsto para o dia 11 de novembro, o Fortaleza é quem define como vai ser a distribuição dos públicos.

Divisão de torcidas proposta para o próximo Clássico-Rei, dia 3 de agosto Foto: divulgação / Ceará

Por que o Ceará criou a nova disposição?

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (24), o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro, explicou que dois pontos principais motivaram a mudança:

1º - Acréscimo de 6.000 lugares na Arena Castelão. Com capacidade para 50 mil pessoas, na final do Campeonato Cearense, com público dividido, o estádio comportou 44 mil porque um espaço no setor superior central recebeu uma divisória da polícia militar.

2º - Maior aparato de seguranças. Antes direcionados ao setor de divisão das torcidas, o efetivo policial vai poder ser distribuído em outros setores da Arena Castelão. O total de agentes será definido durante a reunião de providências do Clássico-Rei, marcada para próxima semana. A separação dos torcedores alvinegros e tricolores vai existir no próprio espaço físico do estádio.

O que muda para o Fortaleza?

O número de ingressos do Fortaleza no próximo Clássico-Rei mudou de 22 mil para 15 mil. O clube não poderá mais vender ingressos para o setor Superior Central, então dividido com o Ceará, e passa a ter apenas as alas superior e inferior do lado sul liberados para a torcida. Como o time não tem o mando de campo no jogo do dia 3 de agosto, os pontos de venda serão definidos na segunda-feira (29), juntamente com a diretoria alvinegra.

Os valores para o torcedor leonino são: Cadeira Superior Sul (portões B, D e F) - R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Cadeira Inferior Sul (portões C e E) - R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).

E o sócio-torcedor do Ceará que fica no setor sul?

Um dos planos de sócio do Ceará, o "Time do Povo", permite que o torcedor ocupe o Setor Sul da Arena Castelão. Como o espaço está destinado à torcida do Fortaleza, eles serão realocados para a ala Inferior Norte.

O ingresso para os adiplentes do "Time do Povo" deve comprar o ingresso no valor de R$ 10. Os demais planos de sócio-torcedor garantem entrada nos jogos do time, quando mandante, sem custos.

Quais os valores para a torcida mandante?

Torcida do Ceará:

- Cadeira Superior Norte (portões N, P e R): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

- Cadeira Superior Central (L e J): R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia)

- Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

- Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

- Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00 (meia)

- Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 160,00(inteira) e R$ 80,00 (meia)

Pontos de venda:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais - Maracanaú/CE - Ponto Shopping Maracanú - Rua 45 - Nº63

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro.