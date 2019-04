Luxemburgo diz que Ceni não deve trocar Fortaleza por Atlético-MG

Desde que ganhou o título de campeão cearense de 2019 pelo Fortaleza, no último domingo, o técnico Rogério Ceni estuda uma proposta oficial para deixar o Tricolor do Pici e assumir o Atético Mineiro para a sequência da temporada.

Um dos técnicos mais consagrados do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, falou sobre o assunto, em entrevista ao programa Futebol na Veia, da ESPN, e justificou a permanência de Ceni no Pici.

"Acho que o Rogério Ceni deveria ficar até o final do ano. Ele ainda está disputando a Copa do Nordeste. Vai entrar nas oitavas da Copa do Brasil. Ele tem o controle do time, tem o respeito da torcida, a confiança da diretoria. E o objetivo dele no Campeonato Brasileiro seria só se manter", disse Vanderlei.

Luxemburgo ainda ressaltou o comportamento exemplar de Rogério e disse que o técnico do Fortaleza tem um grande futuro pela frente. "No final do ano, ele teria a chance de ir a outro time, começar lá com uma pré-temporada e se firmar ainda mais. Ele tem tudo para decolar a carreira, para ser um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Tem boas ideias, é inteligente, sabe lidar com a imprensa", pontuou.

O Fortaleza tem reapresentação marcada para a tarde desta quarta-feira (24), no CT Ribamar Bezerra. O Tricolor estreia na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (28), fora de casa, às 19 horas, contra o Palmeiras.