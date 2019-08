Lukaku fecha com a Internazionale e se torna o mais caro da história do clube

A Internazionale anunciou nesta quinta-feira (8) a chegada do atacante belga Romelu Lukaku do Manchester United por 65 milhões de euros, com mais 10 milhões de bônus por objetivos alcançados. O valor é recorde na história da Beneamata. O atleta tem contrato até junho de 2024, com salário de 8,5 milhões de euros por temporada.

Lukaku era prioridade como contratação para Antonio Conte, novo treinador interista. O time italiano estava em negociações com o United há várias semanas, e chegou ao acordo no último dia da janela de transferências da Inglaterra. Com os Red Devils, foram 42 gols marcados em 96 partidas. O atleta também é o maior artilheiro da seleção da Bélgica, com 48 tentos feitos.

Concorrentes

O centroavante deve brigar por posição com o argentino Lautaro Martinez no comando ofensivo, já que o então titular da posição Mauro Icardi não deve jogar nesta temporada por desentedimento com a diretoria. O camisa 9 era especulado na Juventus mas o clube nerazzurro barrou a saída, aumentando a tensão com o atleta.