Luiz Otávio vibra com retorno, vitória do Ceará, mas ressalta parte física: "Senti um pouco"

Demorou 64 dias. Pilar da defesa alvinegra, o retorno do zagueiro Luiz Otávio era muito esperado pela torcida e ocorreu da melhor forma possível: com vitória sobre o Avaí no domingo (13). Recuperado de lesão muscular, o jogador ressaltou que ainda está aprimorando a parte física para ficar 100% na Série A do Brasileiro.

"Sabia que tinha que dar algo a mais. Me cobro bastante, é difícil voltar depois de dois meses e pegar um jogo movimentado como aquele. Senti um pouco do ritmo de jogo, mas graças a Deus meus companheiros me ajudaram. Teve horas que eu olhava para o Ricardinhio, Tiago Alves... As vezes a perna não obedecia a cabeça", brincou.

Em campo, Luiz Otávio somou três desarmes, três interceptações, uma finalização e 35 passes certos. O defensor destacou que o triunfo foi fundamental para a sequência da competição, uma vez que o Vovô deixou a zona de rebaixamento e subiu para 16º, com 26 pontos.

"Tirou um peso. Quando você fica 10 jogos sem vencer, mexe com a emoção. Foi um jogo movimentando, intenso, corremos muito e só conseguimos o gol no final. Creio que a ansiedade nos atrapalhou em alguns momentos. Vamos ter tranquilidade para trabalhar durante semana porque o professor vai montar o plano de jogo para duelar contra o Santos", afirmou.

O próximo compromisso do Ceará é diante do Santos, quinta-feira (17), às 19h15, na Vila Belmiro. A delegação alvinegra encerra preparação na terça, quando viaja para São Paulo.