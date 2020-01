Luiz Otávio elogia trabalho de Argel na pré-temporada: "Com ele, tudo é guerra. Compramos a ideia"

Sem a presença de sua torcida em sua estreia em uma partida oficial no ano, o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, lamenta a consequência da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para o jogo deste domingo (26), às 16h, no Presidente Vargas, contra o Freipaulistano, pela Copa do Nordeste. Porém, o camisa 13 garante um começo de nova temporada mais esperançoso da equipe cearense.

"É díficil. Lógico que preferimos o calor e o grito da torcida. Mas não tem jeito. O que vai importar é o resultado. Sempre que entro no campo, me coloco representando todos os torcedores que gritam. Novo ano, novos objetivos, novos desafios. Vamos tentar fazer um trabalho melhor do que o do ano passado", falou o defensor em coletiva nesta sexta-feira (24).

Em preparação na pré-temporada desde o dia 6 de janeiro, Luiz Otávio analisa o trabalho do técnico Argel Fucks como inspirador para todos do clube. O treinador assumiu o comando do time faltando 3 jogos do Brasileirão de 2019 e agora tem a chance de organizar o grupo do zero.

"Apoia bastante, não te faz desistir no 1º erro. Um cara aguerrido, passa bastante confiança. Com ele, tudo é guerra. E temos comprado essa ideia dele", relatou o defensor.

Questionado se sente titular absoluto do time alvinegro, Luiz Otávio não se sentiu confortável, alegando que a disputa pelas posições na equipe, atualmente, é alta.

"Se eu me sentir intocável no Ceará, estarei perto de sair do time. Temos 2 ou 3 jogadores disputando uma posição e isso é muito bom. Aqui ninguém tem cadeira cativa. O Ceará hoje não é o mesmo de 2 anos atrás. Agora é uma marca forte. Por isso tantos jogadores estão vindo pra cá. O clube tem se especializado e se capacitado", disse o zagueiro, que elogiou o investimento que o clube tem feito para 2020.

Ainda em adaptação com os novos zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat - o último sendo o companheiro de setor escalado por Argel -, o camisa 13 avaliou que conversa com os recém-chegados para facilitar o entrosamento dentro de campo e destacou a importância de ter um elenco mais recheado para este ano.

"Já joguei contra eles. Atuaram em grandes clubes, são experientes. Só vai pesar o entrosamento que adquirimos com o tempo. Conversamos bastante agora. Espero que possamos nos entrosar o mais rápido possível. O Ceará foi buscar não só qualidades, mas experiência também. É importante ter um grupo forte porque vamos disputar competições fortes. Quem vai dizer se o elenco é forte ou não são os resultados", disse Luiz.