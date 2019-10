Lisca espera convite do Ceará e diz aceitar negociar: "Tenho como reverter a situação"

O nome de Lisca é um dos favoritos para assumir o Ceará após a demissão de Enderson Moreira. Em contato com o Diário do Nordeste, o treinador gaúcho ressaltou que não recebeu proposta, mas tem carinho pelo clube e pode sinalizar positivamente em caso de negociação.

"Sei do rumor que tem sobre o meu nome e fico muito feliz porque tenho um carinho enorme pelo Ceará. Venho acompanhado o time, tem como reverter a situação, já fiz isso com menos, então se tiver algo oficial mesmo, devo sinalizar positivamente. Vou ouvir sim (a proposta) porque a relação com o Ceará, a torcida, é tudo bom. Chegou até o Popp agora, tem um ataque mais forte também, então podemos reverter", declarou.

Natural de Porto Alegre, o treinador comandou o Vovô em duas oportunidades na carreira. A primeira foi em 2015, quando assumiu restando nove jogos para o fim da Série B. Com o treinador, a equipe conquistou 20 dos 27 pontos possíveis, salvando o time da queda à Série C. Na passagem, foi desligado do cargo após uma derrota para o Fortaleza no Cearense do ano seguinte.

Já o segundo milagre foi operado na elite nacional. Sem vencer na competição em 10 jogos - sendo treinado por Marcelo Chamusca e Jorginho - Lisca foi contratado e alcançou 10 triunfos, 11 empates e oito derrotas, mais uma vez, salvando o Ceará de um descenso. A saída ocorreu em abril deste ano, quando acumulou eliminações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e um vice-campeonato estadual.

Em enquete do Sistema Verdes Mares, Lisca lidera entre as opções que o torcedor desejaria que assumisse o time, com 38,9%. Logo atrás estão Jair Ventura, com 29,3%, e Vagner Mancini, com 17,7%.