Lionel Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela 6ª vez

Lionel Messi é o melhor jogador do mundo. Em cerimônia realizada na Itália, nesta segunda-feira (23), o atacante do Barcelona-ESP recebeu o prêmio FIFA The Best pelo desempenho na temporada 2018-2019. Na concorrência, o argentino superou o zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Liverpool-ENG, e o centroavante Cristiano Ronaldo, da Juventus-ITA. Foi a 6ª vez que o argentino venceu a eleição, se igualando a brasileira Marta como atleta que mais vezes conquistou a premiação, somando também 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

"Sempre digo que o prêmio individual é secundário, o mais importante é o coletivo. Mas hoje é especial para mim, tive a oportunidade de estar ao lado da minha mulher e de dois dos meus três filhos. O Thiago já veio aqui mas era muito pequeno, hoje vê-los ali não tem preço. São dois apaixonados por futebol e estão adorando ver tantos jogadores aqui, não sabem se pedem autógrafos, estão tímidos", afirmou o jogador.

Na temporada, Messi marcou 54 gols em 56 jogos, marca que lhes rendeu a premiação de Chuteira de Ouro. Alcançou as artilharias da Liga dos Campeões e Liga Espanhola, além de ser campeão espanhol e da Supercopa da Espanha.