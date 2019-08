Leandro Carvalho deixa o Castelão em ambulância e vai para hospital, mas passa bem

Um lance na partida Ceará x Flamengo deixou os alvinegros apreensivos. Aos 12 minutos do segundo tempo, Leandro Carvalho e Renê bateram cabeça com cabeça após cruzamento de Galhardo e o atacante alvinegro levou a pior. Com ferimento na testa, Leandro deixou o Castelão de ambulância, sendo encaminhado a um hospital da capital. Apesar do susto, nada de mais grave aconteceu.

Segundo o médico do Ceará, Henrique Bastos, Leandro Carvalho saiu de campo desacordado. Ele deixou o gramado imobilizado, mas retomou os sentidos dentro da ambulância e já está falando.

Leandro Carvalho deverá ficar em observação nas próximas horas e o departamento médico do Vovô informará mais detalhes sobre o quadro clínico do atleta em breve.