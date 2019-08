Ceará é dominado pelo Flamengo e perde no Castelão com 50 mil pessoas

O Ceará não respondeu à altura a festa que a torcida fez para o time, lotando a Arena Castelão com quase 50 mil pessoas. Foi dominado por um Flamengo mais talentoso e melhor organizado, sucumbindo, com dois gols no primeiro tempo e um no segundo tempo, ao placar final de 3 a 0. Pablo Marí, Gabigol e Arrascaeta (uma pintura de bicicleta) marcaram para o time carioca. Com o resultado, o Vozão cai para 13º lugar, e a equipe rubro-negra chega à liderança da competição, com 33 pontos.

O primeiro tempo foi marcado pela imposição técnica do Flamengo contra um Ceará que procurava fechar os espaços e sair em velocidade com Leandro Carvalho e Thiago Galhardo. Aos poucos, o Vovô foi se encontrando em campo e ocupando a zona de ataque. Quando parecia que poderia produzir mais ofensivamente o time carioca, um balde de água fria. Em cobrança de lateral, Rodrigo Caio desviou de cabeça para Berrío que, por sua vez, ajeitou de peito para um belo chute de Pablo Marí. 1 a 0.

O Ceará sentiu o gol e se desorganizou momentaneamente. Numa investida do Flamengo com o setor esquerdo desorganizado, em bela troca de passes, Gabigol recebeu com liberdade dentro da grande área e fuzilou para a meta de Diogo Silva. 2 a 0. Tonto com o gol rival, o time Alvinegro não conseguiu ameaçar a meta de Diego Alves.

No segundo tempo, o Ceará ocupou mais a zona de ataque, mas sem levar perigo efetivo. Tiago Alves ainda fez um de voleio, mas o lance foi corretamente anulado. À medida que a partida se encaminhava para o fim, o Flamengo ia ficando mais próximo do terceiro gol. E ele veio de forma marcante. No último lance do jogo, Rafinha cruzou e Arrascaeta acertou um golaço de bicicleta, no ângulo. Um gol que fica entre os mais bonitos da história do Castelão.

O Ceará, agora, encara o Athletico/PR, fora de casa, dia 31 de agosto (sábado). Já o Flamengo enfrenta o Palmeiras em duelo que vale liderança, no Maracanã, no dia 1º de setembro.