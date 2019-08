Confira mosaico da torcida do Ceará contra o Flamengo

A torcida do Ceará protagonizou um espetáculo nas arquibancadas da Arena Castelão para o jogo contra o Flamengo, neste domingo (25). Com todos os ingressos vendidos e um estádio completamente lotado, os jogadores acompanharam um show pirotécnico no momento em que entraram em campo, além de um mosaico com o escudo da equipe e do Rio Branco, equipe que originou o Alvinegro de Porangabuçu.

Nas alas centrais, os torcedores balançaram bandeiras alvinegras nas zonas inferior e superior formando a expressão "Time do Povo". Um bandeirão com a camisa do clube também foi exibido.