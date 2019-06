Leandro Campos comanda primeiro treino no Ferroviário

Depois de perder inesperadamente o técnico Marcelo Vilar para o futebol paulista, o Ferroviário apresentou o técnico Leandro Campos ao elenco, já iniciando os trabalhos. Antes do treino, o novo comandante coral conversou com os atletas, comissão e diretoria, os parabenizou pela excelente campanha no primeiro turno. O técnico falou também a respeito dos objetivos que a equipe deve manter durante a temporada. Leandro Campos ainda não falou com a imprensa.

Após a conversa, os atletas realizaram atividades físicas. Em seguida, o técnico foi ao campo, separou os atletas em dois time e comandou um trabalho técnico, onde foi exigido dos atletas, velocidade na marcação e do outro grupo, tranquilidade para manter a posse de bola.

O volante Leanderson opinou sobre a chegada do novo técnico coral, Leandro Campos.

"Já trabalhei com o Leandro em outras oportunidades e ele é um treinador muito trabalhador, muito sério e tenho certeza que vai trazer muito benefício para nós. A saída do Marcelo Vilar nos pegou de surpresa, mas sabemos como é o futebol, dinâmico, troca de treinador, como também poderia ser de jogador. Temos que estar preparados para mudanças no futebol e esperamos o mais rápido possível nos adaptar e colocar em prática o que ele quer do Ferroviário".

Leandro Campos é natural de Porto Alegre/RS, tem 55 anos, e tem um extenso currículo. Começou a careira no Paysandu (PA), em 2006, e, de lá pra cá dirigiu outras várias importantes equipes do futebol brasileiro, como Joinville, ABC, onde levantou o título de Campeão Brasileiro da Série C em 2010 e Ceará, sagrando-se Campeão Cearense em 2013.

Seus mais recentes trabalhos foram no cearense Horizonte, durante campanha no Estadual 2017; América de Natal, em 2017 e 2018; Altos, em 2018 e 2019; além de uma rápida passagem pelo Sergipe, também em 2019.

O Ferroviário é líder da Série C do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, três a mais que o segundo colocado, o Santa Cruz. O time teve apenas duas derrotas na competição nacional.