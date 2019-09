Juninho é o único desfalque do Fortaleza contra o Bahia; Jackson joga

O volante Juninho é o único desfalque do Fortaleza para o jogo contra o Bahia, domingo (15), às 16 horas, na Arena Fonte Nova. Como está emprestado, a ausência é motivada por uma cláusula contratual que o impede de atuar diante do time baiano.

O cenário é o mesmo do zagueiro Jackson, também cedido ao Leão pelo Bahia, com vínculo até o fim de 2020. No entanto, o time baiano não impôs nenhuma restrição ao defensor, que chegou ao clube em agosto e tem sido titular com Zé Ricardo desde então, já somando três partidas pela Série A do Brasileiro.

A dupla esteve em campo na derrota para o Fluminense por 1 a 0, sábado (7), na Arena Castelão. O zagueiro permaneceu em campo por toda a partida, enquanto Juninho foi substituído por Osvaldo aos 12 do 2º tempo.

Extensão de contrato

O vínculo de Juninho com o Bahia será encerrado no fim da temporada, mesmo período em que o empréstimo ao Fortaleza acaba. O Diário do Nordeste apurou que o atleta já tem uma renovação prevista em contrato com o Leão, sendo um vínculo direto com o time para dezembro de 2020.

Contratado em abril após passagem pelo arquirrival Ceará, o volante veio como pedido do então técnico Rogério Ceni e logo assumiu a titularidade. Pelo Tricolor do Pici, já esteve em campo 15 vezes no Brasileirão, com dois gols e três assistências, sendo o principal garçom da equipe na competição.