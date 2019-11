Juan Quintero completará 50 jogos pelo Fortaleza no Clássico-Rei

O Clássico-Rei do próximo domingo (10) será de extrema importância para Fortaleza e Ceará. Os dois times estão empatados na tabela, com 36 pontos, e quem vencer, além de garantir tranquilidade, deixará o rival em situação mais difícil. O jogo será também particularmente especial para o zagueiro Juan Quintero, que completará 50 jogos pelo Tricolor.

O colombiano foi titular em todas as 49 vezes que entrou em campo pelo Leão do Pici. Detalhe que chama atenção é que em 48 partidas ele atuou do início ao fim. Somente em uma ocasião foi substituído (na derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR, pelo Brasileirão).

Ao todo, são 4.389 minutos em ação nas quatro competições que o Tricolor disputou: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ele marcou dois gols.

O defensor foi peça importante nos dois títulos que o Fortaleza conquistou na temporada: Estadual e Nordestão.

Contratado no dia 19 de janeiro, Quintero está consolidado como titular desde o início da temporada. O defensor de 24 anos é sinônimo de combatividade na defesa leonina e considerado fundamental pelo treinador Rogério Ceni. Ele tem contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2020.