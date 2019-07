Fortaleza renova contrato com quatro atletas do elenco atual

O Fortaleza prorrogou os vínculos do zagueiro Juan Quintero, do lateral-direito Tinga, do esquerdo Bruno Melo e do meio-campista Marlon. O zagueiro colombiano prorrogou seu contrato até 31 de dezembro de 2020; O meia Marlon também renovou até 31 de dezembro de 2020.

Já o lateral-direito Tinga teve seu vínculo renovado com o Leão até 10 de dezembro de 2021. E o lateral-esquerdo Bruno Melo prorrogou seu vínculo com o Leão até 31 de dezembro de 2021.

Em suas redes sociais, o clube justificou essa ação: "Dessa forma, o Fortaleza protege, contratualmente, jogadores que são patrimônio do clube, para que possam dar retorno técnico e possível financeiro , no caso de negociação".