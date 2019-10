Jovem da base do Ceará é opção como reserva na lateral-esquerda com a saída de Carleto

Jovem criado nas categorias de base do Ceará, Mateus Farias está perto de ter a grande oportunidade de sua vida profissional. Lateral-esquerdo, o jovem de apenas 19 anos será o reserva imediato de João Lucas na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, já que Thiago Carleto rescindiu seu contrato e não faz mais parte do elenco do Alvinegro de Porangabuçu.

Nesta temporada, Mateus disputou 26 partidas, sendo apenas uma pelo time principal quando entrou em campo ainda durante o Campeonato Cearense, quando o Vovô empatou por 1 a 1 com o Barbalha.

Mateus Farias se sagrou campeão do Campeonato Cearense Sub-20 no mês de agosto. Pela Taça Fares Lopes, o lateral esteve em campo em duas partidas.