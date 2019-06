Jogo entre Brasil e Venezuela deve ser o 1º com estádio lotado na Copa América

O jogo de terça-feira entre Brasil e Venezuela, em Salvador, deve ser o primeiro da Copa América a ter o estádio lotado. No sistema de venda de ingressos para o torneio, não há mais entradas à venda para a partida. A expectativa é que a Fonte Nova receba 45 mil torcedores e amenize o problema vivido até agora na competição de públicos baixos.

A abertura da Copa América, no Morumbi, registrou a presença de 46 mil pessoas, o maior público até agora. As outras partidas tiveram uma presença decepcionante de público, como os 11 mil pagantes em Porto Alegre para o empate entre Venezuela e Peru e os menos de 20 mil torcedores no Maracanã para a partida entre Catar e Paraguai.

Durante evento nesta segunda-feira no Rio, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Dominguez, manifestou incômodo com a baixa taxa de venda de bilhetes. “Isso preocupa, é claro. Aqui é um país onde se vive o futebol, se gostaria que as pessoas participassem. Tem jogos que têm muita gente, e outros que lamentavelmente não têm muito”, disse.

Salvador recebeu no sábado a vitória da Colômbia por 2 a 0 sobre a Argentina, com a presença de 35 mil pessoas. A partida era a de maior demanda por ingressos do torneio depois das partidas do Brasil e da final. O capitão da seleção brasileira, Daniel Alves, lamentou o preço dos ingressos. O valor médio cobrado para o jogo de abertura foi de quase R$ 500. “Sou do povo, sempre vou prezar pelo povo, que esteja no estádio. Mas foge das nossas mãos, porque não controlamos os preços dos ingressos”, comentou o jogador.