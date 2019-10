Jogadores do Ceará fazem protesto contra vazamentos de óleo que atingem o Nordeste

As manifestações em protesto aos vazamentos de óleo que atingem o Nordeste chegaram aos clubes de futebol. Na noite desta segunda-feira (21), foi a vez do Ceará se manifestar.

Na partida contra o Bahia, disputada em Pituaçu, os jogadores titulares e reservas do Alvinegro entraram em campo com luvas pretas na mão direita em referência ao episódio recente de vazamento de óleo.

Na execução do hino, a mão direita ficou sobre o escudo com punho cerrado como forma de protesto ao maior desastre ambiental do litoral nordestino.

O clube também publicou nota nas redes sociais.

"O Nordeste está ainda mais unido contra o descaso que invade nossas praias. Manchamos nossas mãos, lamentamos pela vida marinha e pela beleza da nossa costa, vimos o avanço com tristeza, mas não medimos esforços para salvar a natureza da nossa Região. Essa é uma luta de todos", dizia a publicação.