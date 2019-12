Joel Santana diz que Ceará deu "topada" e elogia Rogério Ceni

Ex-treinador de futebol com passagens em grandes clubes brasileiros, Joel Santana agora curte a vida de youtuber. Comentarista, ele assistiu com atenção o desfecho da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao Diário do Nordeste durante o Bola de Prata, premiação do campeonato nacional pela ESPN, ele se mostrou feliz pelo fato dos dois times cearenses terem permanecido na Série A, mas também não perdeu a oportunidade para alfinetar as trocas de treinadores alvinegra. Além disso, elogiou o bom trabalho de Rogério Ceni.

Confira a entrevista: