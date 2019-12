Flamengo domina premiação do Bola de Prata de 2019

A 50ª edição do Troféu Bola de Prata foi realizada nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, e homenageou os melhores jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. O campeão Flamengo, que levantou a taça com folga, dominou a seleção do certame com sete jogadores, além do técnico português Jorge Jesus. Gabriel Barbosa (Gabigol) foi o atleta mais premiado do dia e saiu com as taças de melhor jogador, centroavante e artilheiro.

Realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, a cerimônia foi conduzida pelos profissionais do jornalismo da ESPN, Luciano Amaral, Bruno Vicari e Glaucia Santiago.

A seleção do campeonato ficou definida da seguinte maneira: Diego Alves (Flamengo); Rafinha (Flamengo), Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Jorge (Santos); Willian Arão (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo); Dudu (Palmeiras), Bruno Henrique (Flamengo) e Gabigol (Flamengo).

“É sempre muito importante ganhar prêmios individuais, mas o mais importante é o coletivo. Todos os meus companheiros estão de parabéns e eu dedico os prêmios para a torcida e meus familiares”, falou Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Michael, atacante do Goiás, foi eleito como revelação do campeonato em votação popular. O Flamengo também levou a premiação de gol mais bonito Sportingbet, feito por Arrascaeta, em linda bicicleta na partida contra o Ceará, em Fortaleza. Milene, atacante do Corinthians, foi a grande vencedora do prêmio feminino.

