Internacional anuncia contratação de Gustagol, ex-Fortaleza

Fora dos planos do Corinthians, Gustagol desembarcou em Porto Alegre na última segunda-feira (17) para realização de exames médicos e fechar contrato com o Internacional. Nesta terça (18), o clube gaúcho anunciou a contratação do atacante, que chega no Colorado por empréstimo junto ao Timão até o fim do ano.

Campeão da Série B do Brasileirão pelo Fortaleza em 2018, o centroavante marcou 30 gols em 45 jogos e terminou aquele ano como artilheiro do Brasil.

Sem espaço no elenco corintiano, onde fez apenas três partidas neste ano, Gustagol assinou com o Internacional-RS por empréstimo do Corinthians até o fim de 2020.