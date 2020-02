Gustagol desembarca em Porto Alegre para assinar contrato com Internacional

Campeão da Série B e artilheiro do Brasil em 2018 pelo Fortaleza, com 30 gols marcados, Gustagol desembarcou em Porto Alegre-RS, no início da tarde desta segunda-feira (17), para assinar com o Internacional com contrato de empréstimo até o fim do ano.

O nome do centroavante que pertence ao Corinthians está sempre sendo fala nos bastidores do Leão em época de contratação. Nesta temporada, não foi diferente.

Com pouco espaço no elenco do Timão e embaixa dentro de campo, Gustavo chegou a ser procurado pela diretoria do Tricolor para que retornasse ao Pici. No entanto, o atacante de 25 anos optou por defender o Internacional do Rio Grande do Sul.

Gustagol chega ao Colorado para iniciar como reserva do peruano Paolo Guerrero, que balançou as redes uma vez em quatro partidas neste ano de 2020.

Tendo contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2022, o atacante chega ao Sul do País para assinar contrato de empréstimo com o Internacional até o fim desta temporada.