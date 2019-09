Inter e Lyon tropeçam em casa em suas estreias na Champions

A Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, e o Lyon tiveram que se contentar com empates em 1 a 1 em suas respectivas estreias na Liga dos Campeões diante do Slavia Praga e do Zenit, nesta terça-feira (17). No estádio Giuseppe Meazza, a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte se viu surpreendida pelo Slavia Praga, a priori o adversário mais fraco em um duro grupo F que também conta com Barcelona e Borussia Dortmund.

Peter Olayinka abriu o placar para os visitante aos 18 minutos do segundo tempo e o tchecos tiveram chances de sentenciar a vitória, mas acabaram vendo Nicolo Barella empatar a partida para a Inter nos acréscimos.

Na outra partida adiantada da rodada da Champions, válida pelo grupo G, o Lyon do técnico brasileiro Sylvinho também tropeçou em casa empatando em 1 a 1 com os russos do Zenit São Petersburgo.

E novamente o favorito precisou correr atrás do prejuízo, após o iraniano sardar Azmoun abrir o placar para o Zenit aos 41 minutos de jogo. No segundo tempo, o holandês Memphis Depay deixou tudo igual ao sofrer e converter um pênalti (51).