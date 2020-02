Ídolo do Fortaleza e do Flamengo, Ronaldo Angelim é tema de escola de samba em Barbalha

Um dos destaques da noite de desfiles das escolas de samba de Barbalha nesta terça-feira (25) foi a homenagem ao ex-jogador de futebol Ronaldo Angelim. Ele foi escolhido para ser o tema da Água de Ouro, que se apresentou no Sambódromo Mestre Faniquim.

A trajetória do craque foi retratada no enredo "A Águia voa com Angelim, do fundo do poço a glória no Maraca", que contou desde o nascimento do atleta em Porteiras, no interior cearense, a passagens por times como Fortaleza e Flamengo, pelo qual conquistou o título do Campeonato Brasileiro.

Angelim entrou na avenida em carro alegórico relembrando o Flamengo. A alegoria trazia ainda uma homenagem aos adolescentes mortos no incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do time, em fevereiro de 2019.

O desfile desta terça-feira contou ainda com a Unidos do Morro, atual campeã com o enredo "Pra chegar até aqui", retratando sucessos do cantor Fábio Carneirinho; Grande Mocidade, com o tema "Barbalha, Terra de contos, encantos e cultura popular", exaltando a cidade; e Barbasamba, trazendo a história de Padre Cícero com o enredo "Do Tabuleiro Grande a Juazeiro: Sou Barbasamba e vou ao Horto com fé, saudar o meu 'Padim' - Patriarca do Nordeste".