Guarany de Sobral vence Atlético e assume ponta; Pacajus e Floresta empatam

Com dois de Ciel, o Guarany de Sobral venceu o Atlético-CE neste sábado, no estádio Presidente Vargas, e agora dorme na liderança do Campeonato Cearense, com 13 pontos. O Barbalha, com 10, vice-líder, joga no domingo e pode retomar a ponta.

Ciel abriu o placar para o Cacique do Vale aos 15 minutos. Aos 21, Wandson descontou para o Atlético-CE. No fim da partida, pintou a estrela do artilheiro. Ciel fez o segundo dele no jogo (chegando a cinco no estadual) e garantiu a vitória do Cacique do Vale.

Na sexta rodada, os jogos serão na quarta-feira (22). O Guarany de Sobral pega o Caucaia no Junco às 21h30. O Atlético-CE encara o Barbalha no Inaldão às 20h.

Em jogo no Elzir Cabral, Pacajus e Floresta não saíram do empate Kid Junior

No Elzir Cabral

Pacajus e Floresta entraram em campo neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Cearense e ficaram no 1 a 1. No estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, André Luís abriu o placar para o Pacajus, mas Renê descontou para o time da Vila Manoel Sátiro.

Com o resultado da partida, o Pacajus foi a cinco pontos e o Floresta a dois na tabela de classificação. Na sexta rodada, o Pacajus encara o Ferroviário no João Ronaldo, na quarta-feira (22), às 15h30. O Floresta encara o Horizonte no Domingão (22), às 15h30, na mesma quarta.