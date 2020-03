Guarany de Sobral é campeão cearense do Interior e garante vaga na Série D de 2021

Após a derrota do Pacajus por 3 a 0 diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (11), o Guarany de Sobral se tornou o campeão cearense do Interior em 2020, além de conquistar uma das vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021, competição na qual já tem participação garantida nesta temporada. O Bugre é o 5º clube confirmado no certame do ano que vem, junto do ABC, Caxias do Sul, Salgueiro e Asa de Arapiraca. Porém, o time sobralense pode subir à Série C neste ano ainda.

Na 3ª posição da tabela do estadual, o Bugre tem 10 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Índio do Vale ou pelo Barbalha. A equipe sobralense vai levantar a Taça Padre Cícero, entregue ao vencedor do título, pela 3ª vez desde que foi criada, em 2010. É o 2º troféu do interior em sequência do Guarasol, campeão em 2019, já tendo conquistado em 2013, quando perdeu a final do Cearense para o Ceará.

O próximo compromisso do Guarany é contra o Fortaleza, líder da 2ª fase, no Junco, às 21h30 desta quarta-feira (18).