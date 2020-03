Fortaleza vence Pacajus por 3 a 0 e assume a liderança do Campeonato Cearense

O Fortaleza venceu o Pacajus nesta quarta-feira (11) e assumiu a liderança do Campeonato Cearense ao ultrapassar o Ceará na tabela. Na Arena Castelão, o triunfo por 3 a 0 foi garantido com gols de Edson Cariús, Yuri César e Ederson. A partida foi atrasada, válida pela 3ª rodada do Estadual.

O resultado deixa o time de Rogério Ceni com 12 pontos, um a mais que o arquirrival alvinegro. O Leão volta a campo no sábado (14) contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 18 horas, nos Aflitos, em Pernambuco. Já no Estadual, a equipe encara o Guarany na quarta (18), às 21h30, no Junco, em Sobral.

Com o revés, o Pacajus encerra as chances de avançar ao mata-mata e segue na 6ª colocação, com três pontos. O próximo compromisso é domingo (15) contra o Ferroviário, às 16h, no estádio Presidente Vargas (PV).

Primeiro tempo

Cariús foi substituído por Wellington Paulista na reta final do jogo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza fez valer a qualidade técnica do elenco e foi superior ao Pacajus desde o início da partida. Logo aos 3, o meia Marlon recebeu passe dentro da área e, livre de marcação, chutou por cima da meta adversária.

Logo depois foi a vez de Mariano Vázquez fintar a marcação e mandar um foguete que tirou tinta da trave do goleiro Jhones. No coletivo, o Leão tinha a posse e dominava o duelo no campo defensivo dos visitantes. Com movimentação pelos lados, Carlinhos e Tinga chegaram na linha de fundo com facilidade.

A pressão resultou em gol aos 18 com Edson Cariús. O atacante aproveitou um rebote para apenas escorar às redes. E o ímpeto não diminuiu com o placar: por duas vezes, David venceu a marcação na velocidade e se atrapalhou no momentoda finalização. Felipe Alves deixou o campo sem realizar uma defesa.

Segundo tempo

David se movimentou muito, mas perdeu chances claras de gol Foto: Kid Júnior / SVM

A etapa final começou com o brilho de estreante. No primeiro toque na bola, com um minuto, Yuri César se posicionou, recebeu passe de Carlinhos e amplicou: 2 a 0.

A mexida, inclusive, deixou o Fortaleza mais ofensivo. Com David e Yuri abertos, o Leão buscou o passe em profundidade para explorar a velocidade e as costas dos laterais do Pacajus.

O técnico Junior Cearense até tentou deixar o Índio mais perigoso com as entradas de André Cassaco e Vinícius. Mas nenhum efeito, a equipe não conseguia armar as jogadas. O Fortaleza ainda ampliou aos 35, com Ederson fechando a conta em cabeçada após escanteio. Foi o 1º gol desde a lesão no joelho que afastou o atacante dos gramados - o último tento havia sido no dia 20 de março de 2019.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 3x0 Pacajus

Competição: Campeonato Cearense

Data: 11 de março

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Cartões amarelos: Tinga (F)

Gols: 18'1T - Edson Cariús (1-0), 01'2T - Yuri César (2-0) e 35'2T - Ederson (3-0)

Fortaleza: Felipe Alves. Tinga, Paulão, Bruno Melo e Carlinhos; Felipe, Luiz Henrique (Yuri César), Mariano Vázquez e Marlon; David (Ederson) e Cariús (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni.

Pacajus: Jhones, Robert, Kelvin, Victor e João Paulo (André Cassaco); Michel, Dedé, Felipe, Vagner (Ronaldo), Paulista (Vinícius) e Wesley. Técnico: Junior Cearense.