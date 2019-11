Governo entrega passagens aéreas para a delegação cearense paralímpica

Centenas estudantes atletas e paratletas, além da Comissão Técnica, representarão o Ceará nas Paralimpíadas Escolares 2019. E o Governo do Estado entregou, na manhã desta quarta-feira (13), 341 passagens aéreas para os participantes. Esses jovens participarão da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude em Blumenau, Santa Catarina, e das Paralimpíadas em São Paulo (SP).

A delegação cearense recebeu o kit dos jogos escolares contendo camisa, boné e agasalho personalizados. O governador Camilo Santana também foi presenteado com o kit e destacou que essa é a maior delegação da história do Ceará a participar dos Jogos Escolares e Paralimpíadas Escolares 2019. Ao longo do ano, foram 15.769 alunos-atletas participando da competição, representantes de 1.080 escolas (943 públicas e 137 privadas), de 173 municípios. Ao final, os campeões foram classificados para representar o Estado nessas duas maiores competições escolares nacionais.

“Essa é a política que queremos fortalecer cada vez mais, seja através da Bolsa Esporte que auxiliamos os atletas cearenses, seja através dos equipamentos de esportes nos municípios cearenses como as areninhas, as quadras, campos de atletismo distribuídos em todos os municípios. Então queremos fortalecer cada vez o esporte e garantir oportunidades para a nossa juventude”, assegurou Camilo Santana.

Delegação cearense

A delegação cearense conta ainda com 40 atletas do atletismo, 32 do judô, 32 da natação, seis do badminton, quatro do ciclismo, 12 da luta olímpica, quatro do xadrez, três da Ginástica Rítmica, quatro do vôlei de praia, e seis de tênis de mesa. Nas modalidades coletivas, o Ceará será representado por nove equipes.

A judoca Kátia Ribeiro Nascimento é aluna da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) João Nogueira Jucá, no bairro Edson Queiroz. Aos 16 anos, e cursando o 1º ano do Ensino Médio, ela pratica judô há sete anos e desde 2015 consegue ir para a final dos Jogos Escolares. “Já fiquei entre as cinco melhores atletas do judô, mas espero que esse ano eu consiga trazer medalha. Quero muito ter uma profissão, mas seguir com o judô também”, afirmou a aluna-atleta.

A etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude acontece a partir do dia 16 e segue até o dia 30 de novembro, na cidade de Blumenau (SC). Já as Paralimpíadas Escolares 2019 serão realizadas entre os dias 18 e 23 de novembro de 2019, no Centro de Treinamento Paralímpico, na cidade de São Paulo (SP).