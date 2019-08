A Conmebol suspendeu esta quarta-feira Gabriel Jesus por dois meses, depois da sua expulsão na final da Copa América, contra ao Peru.

O atacante brasileiro recebeu o cartão vermelho e revoltado com a decisão, atacou a cabine do VAR a caminho do vestiário.

Assim, a Conmebol suspendeu o jogador do Manchester City para os próximos dois meses – que perderá os amistosos contra Colômbia e ao Peru – e o multou em cerca de $27 mil euros.

Gabriel Jesus pode recorrer da sanção num prazo de sete dias.