Gabriel Dias garante foco na preparação do Leão antes do Cearense: "Acomodação aqui nunca vai ter"

A pré-temporada do Fortaleza já começou com a expectativa de fazer, novamente, uma boa campanha no Campeonato Cearense. Porém, a ansiedade bate para a grande novidade na temporada: a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Independiente (ARG), no dia 13 de feveireiro, fora de casa. Nome de confiança de Rogério Ceni, o lateral/volante Gabriel Dias garante uma equipe motivada, mas focada, primeiramente, na competição estadual.

"Vai ser difícil, mas tenho certeza que estaremos preparados. O Rogério conhece bem a competição, já vem nos motivando desde o 1º dia. Queremos passar de qualquer jeito. Jogo pegado, completamente diferente. Não podemos ir na afobação. Mas ainda tem começo das competições daqui (do Ceará). Depois pensamos na Sul-Americana", contou o jogador. O Leão do Pici recebe o time argentino na Arena Castelão dia 27 de fevereiro.

Ainda entrando no ritmo para o Cearense, onde o Fortaleza só estreia na 2ª fase, com início dia 29 de janeiro, Gabriel elogiou o grupo tricolor e nega qualquer preguiça neste começo de ano.

"Acomodação aqui nunca vai ter, pode ter certeza. É um grupo trabalhador. Quem chegou, chegou demonstrando que quer estar com o grupo. O Rogério é muito inteligente na pré-temporada, sabe dosar as cargas pra chegarmos bem nos jogos. Expectativa boa, ainda mais depois de um ano excelente", falou o defensor.

Polivante, Gabriel atuou em 38 partidas pelo Leão em 2019 e marcou dois gols. Para esta temporada, o atleta não tem uma posição de preferência, deixando a decisão para o técnico.

"Não escolho posição. O que o Rogério decidir, tá decidido. Vou fazer o meu melhor em qualquer uma", contou o lateral direito/volante.