Fortaleza triplica número de sócios-torcedores com Ceni e atinge 35 mil

O Fortaleza Esporte Clube atingiu a marca de 35 mil sócios-torcedores na última quinta-feira (20), um número que funciona em paralelo com a evolução da instituição. Em setembro de 2017, por exemplo, o índice era 11 mil. Por temporadas, o foco então foi alcançar os 20 mil, objetivo alavancado com a chegada de Rogério Ceni.

Isso porque o treinador se reverteu em conquistas: Série B do Brasileiro, Copa do Nordeste, Campeoanto Cearense e vaga na Sul-Americana, a primeira competição internacional do Leão. Além do dentro de campo, a diretoria estreitou os laços com a torcida através do sistema de check-in, mecanismos de transparência e vantagens aos adeptos dos planos. Assim, a quantia de sócios-torcedores triplicou e tem como foco agora a manutenção dos adimplentes.

"A meta para 2020 é manter esses 35 mil sócios ativos. Existe uma meta de faturamento que aumentou porque o ticket do programa aumentou. O que mudou foi a meta de faturamento, que cresceu", explicou Gigliane Maia, gestor do sócio-torcedor do clube.

Com a temporada no início, a expectativa é de evolução no serviço. O Fortaleza estuda agora a implantação de um novo plano, mais popular, e também uma recarga do sócio-torcedor. Todos as estratégias estão sendo finalizados para divulgação no decorrer do ano. O faturamento estimado até dezembro é entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões.