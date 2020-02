Fortaleza tenta retorno de atacante Gustavo, do Corinthians

O Corinthians decidiu não aproveitar o atacante Gustavo na temporada. Com contrato até o fim de 2022, o atleta de 25 anos é alvo de críticas por parte da torcida e tem apresentado desempenho irregular. O Diário do Nordeste apurou que um possível destino é o Fortaleza, clube que defendeu em 2018 e foi artilheiro do Brasil com 30 gols.

O presidente do clube cearense, Marcelo Paz, entrou em contato com o staff do atleta na semana passada para tratar de uma possível negociação. A busca conta com o aval de Rogério Ceni, que gostaria de trabalhar novamente com Gustavo.

"O empresário disse que nos ligaria em primeira mão caso ele não ficasse por lá. Se tiver negociado com outro clube antes de falar conosco, paciência, tenho convicção que fizemos nossa busca de forma correta", explicou.

Em dezembro, o jogador era uma das prioridade no Leão. Na ocasião, houve contato entre as partes, mas o time paulista deseja a venda do centroavante - com recusa até de uma proposta de R$ 22 milhões do Bologna, da Itália, em agosto.

Agora, os moldes avaliados do acordo são empréstimo. Há possibilidade de uma proposta com opção de compra ao término do vínculo em 2020.

Segundo publicação do Yahoo Esporte, o Internacional avançou nas trativas pelo camisa 9. No Corinthians, o atacante acumula 69 partidas e 15 gols.