Fortaleza tenta contratação de Juninho, mas Palmeiras recusa e empresta zagueiro ao Bahia

O Fortaleza fez uma proposta de empréstimo ao Palmeiras pelo zagueiro Juninho, mas a negociação foi encerrada pelo clube paulista, que cedeu o atleta ao Bahia até dezembro de 2019. O Diário do Nordeste apurou que o Leão tentava a negociação desde o início do ano, no entanto, o Verdão tinha interesse em vender o jogador e aguardava uma oferta mais vantajosa financeiramente.

A vantagem do tricolor baiano na disputa por Juninho foi a possível venda do atacante Artur, do Palmeiras, ao clube ucraniano Shakhtar Donetsk. O jogador de 21 anos estava emprestado pelo Verdão ao Bahia, onde soma seis gols na temporada. Com a saída iminente ao futebol europeu, o time alviverde pediu o retorno do atleta antes do prazo combinado e priorizou a diretoria baiana na negociação com o zagueiro.

Revelado no Coritiba, o atleta estreou no profissional em 2015 e fez mais de 90 partidas pelo Coxa até ser vendido ao Palmeiras duas temporadas depois. Na época, o time investiu R$ 10 milhões e assinou contrato até 30 de maio de 2022.

Atuando também como lateral-esquerdo, Juninho fez 24 jogos, não conseguiu se firmar no plantel paulista e acabou emprestado ao Atlético/MG. No ano passado, pelo Galo, esteve em campo quatro vezes e foi devolvido após uma sequência de erros no Brasileirão. Como o Palmeiras tem outros cinco zagueiros à disposição de Luiz Felipe Scolari - Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Goméz, Luan e Vitão - o atleta não disputou nenhum partida em 2019.

Mercado da bola

No início da temporada, o Fortaleza havia tentado um acerto com o zagueiro Pedrão, da base alviverde, mas o acordo também não avançou, e o atleta foi encaminhado ao América/MG. Buscando um defensor para reforçar o setor antes do reinício da Série A do Brasileiro, o Leão sondou o argentino Gastón Campi, que pertence ao Estudiantes-ARG e estava no futebol português. O Tricolor tem a concorrência do Trabzonspor, da Turquia, na negociação.

Durante a pausa do Brasileirão na Copa América, o Fortaleza liberou o zagueiro Patrick para negociar com outras equipes. No elenco, o técnico Rogério Ceni conta com quatro jogadores para a posição: Roger Carvalho, Nathan, Quintero e Diguinho.

A equipe volta a campo dia 13 de julho contra o Avaí, às 17 horas, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão.