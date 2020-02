Fortaleza tem o melhor aproveitamento entre os clubes nordestinos da Série A neste ano; Ceará é o 3º

O Fortaleza é a equipe do Nordeste com o melhor aproveitamento em 2020 entre os 20 da Série A. Com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota em 6 jogos, o time de Rogério Ceni tem 61,1% de proveito, superando o Bahia, com 60% em 10 jogos. O Ceará está na 3ª posição, com 55%. O levantamento foi feito pelo GloboEsporte.com.

No cenário nacional, o Leão do Pici fica no 8º lugar enquanto o Vovô garante o 14 após 6 partidas. O líder na estatística é o Internacional: 80% de aproveitamento em 7 partidas até o momento. O lanterna é o Bragantino, com 33%.

Confira o ranking de melhor aproveitamento de 2020 entre os clubes na elite do Brasil

Internacional - Sete jogos (5 vitórias e 2 empates) - 80% Atlético-GO - Cinco jogos (4 vitórias e 1 derrota) - 80% Flamengo - Sete jogos (5 vitórias, 1 empate, 1 derrota) - 76% Coritiba - Sete jogos (4 vitórias, 2 empates, 1 derrota) - 66% Santos - Cinco jogos (3 vitórias, 1 empate, 1 derrota) - 66% Palmeiras - Cinco jogos (3 vitórias, 1 empate, 1 derrota) - 66% Fluminense - Oito jogos (5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) - 66% Fortaleza - Seis jogos (3 vitórias, 2 empates e 1 derrota) - 61,1% Bahia - Dez jogos (5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas) - 60% Goiás - Sete jogos (3 vitórias, 3 empates, 1 derrota) - 57% Atlético-MG - Sete jogos (3 vitórias, 3 empates, 1 derrota) - 57% Grêmio - Seis jogos (3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) - 55% Athletico - Seis jogos (3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) - 55% Ceará - Seis jogos (2 vitórias e 4 empates) - 55% São Paulo - Cinco jogos (2 vitórias, 2 empates, 1 derrotas) - 53% Botafogo - Sete jogos (3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas) - 47% Corinthians - Sete jogos (3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas) - 47% Vasco - Oito jogos (3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas) - 45% Sport - Nove jogos (2 vitórias, 6 empates, 1 derrota) - 44% Bragantino - Cinco jogos (1 vitórias, 2 empates, 2 derrotas) - 33%

Antes de perder para o Independiente pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza estava no Top 4 entre os melhores aproveitamentos nacionais.

O próximo confronto do Tricolor é contra o Imperatriz, nesta segunda-feira (17), às 20h, no Frei Epifânio, pela Copa do Nordeste. Já o Ceará encara amanhã (15) o Bahia, na Arena Castelão, às 16h, também pela competição regional.