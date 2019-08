Fortaleza só pode contratar mais um jogador vindo da Série A; Ceará pode até dois

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que, após o início da Série A do Campeonato Brasileiro, cada time participante da competição só pode contratar, no máximo, cinco jogadores vindos de outros clubes que também estejam na elite do futebol nacional. Nesta temporada, o Fortaleza só pode contratar mais um jogador vindo de outro time da Primeira Divisão.

Isso porque o Leão já contratou quatro atletas nesta condição. O volante Juninho, que veio do rival Ceará, os atacantes André Luis e Felipe Pires, que vieram de Corinthians e Palmeiras, respectivamente, e mais recentemente o zagueiro Jackson, por empréstimo junto ao Bahia.

A diretoria tricolor ainda trabalha para acertar a contratação de um meia, e um dos cotados é Everton Felipe, do São Paulo. Caso ele seja de fato contratado - ou qualquer outro atleta de algum clube da Série A - o clube não poderá mais buscar reforços na Primeira Divisão.

Ceará

Lima foi um dos reforços alvinegros que entrou na cota da Série A Foto: JL Rosa / SVM

Como contratou somente três jogadores de outras equipes da Primeira Divisão após o início do campeonato, o Vovô tem ainda a possibilidade de acertar com até dois atletas nesta condição.

Até aqui, o Alvinegro trouxe o goleiro Lucas França, o meia Lima e o atacante Felippe Cardoso, emprestados por Cruzeiro, Grêmio e Santos, respectivamente.

O prazo de inscrições de jogadores para o Campeonato Brasileiro se encerra no dia 27 de setembro.