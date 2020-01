Fortaleza oficializa renovação do atacante Osvaldo até o fim de 2021

O atacante Osvaldo será jogador do Fortaleza por mais duas temporadas. Na madrugada desta quinta-feira (23), o clube anunciou a renovação do vínculo do atacante até o fim de 2021.

Em entrevista coletiva, na quarta-feira (22), o próprio jogador já havia antecipado que havia recusado proposta do exterior e o acerto com o Tricolor estava próximo.

"Em respeito ao Fortaleza, passei a proposta da Coreia ao presidente do clube. Ele já propôs estender meu contrato. Espero renovar essa semana para fazer sempre o que fiz aqui, ganhar muitos títulos com a camisa do Leão", disse Osvaldo.

Querido pelos torcedores e uma das principais peças no elenco do técnico Rogério Ceni, Osvaldo é cria da base do Leão. Revelado em 2006, o atacante se destacou pela velocidade e pelos dribles, além dos muitos gols.

No ano de 2019, Osvaldo fez 46 jogos e marcou nove gols.