Fortaleza não acata decisão do STJD e encerra venda de ingressos para torcida do Botafogo

O Botafogo entrou com um pedido de reclamação formal junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Fortaleza devido ao preço dos ingressos para os torcedores botafoguenses (o setor Superior Norte tinha entradas nos valores únicos de R$110 a inteira e R$55 a meia).

O Tribunal concedeu liminar favorável para o time carioca, e no despacho da decisão do presidente do órgão, Paulo César Salomão Filho, o Tricolor do Pici podia ser punido caso haja discrepância no valor dos ingressos. No momento do julgamento da ação, o Fortaleza divulgou nota em que declara encerrada a venda de bilhetes para a torcida do Botafogo no confronto da próxima segunda-feira (30). Os torcedores visitantes que já compraram os ingressos ainda poderão entrar normalmente no estádio.

Na última quinta-feira (26), o time carioca enviou ofício ao Fortaleza pedindo a redução do preço dos ingressos. O pedido foi negado pelo Leão do Pici, que abriu ingressos para a própria torcida no mesmo setor dos visitantes. Na semana passada, o Palmeiras também protestou contra os preços praticados pelo Tricolor cearense, que adotou a mesma atitude.

Veja a nota divulgada pelo Fortaleza neste sábado:

"Considerando que na ata de plano de jogo lavrada na Federação Cearense de Futebol restou consignada a obrigação do atendimento do artigo 86 do Regulamento Geral das Competições por parte do Botafogo de Futebol e Regatas, sem nenhuma oposição formalizada pelo clube visitante, além do prazo de três dias uteis descrito no referido RGC, sem que o Botafogo de Futebol e Regatas tenha feito qualquer solicitação ou mesmo pagamento da carga descrita no artigo 86 do Regulamento Geral das Competições;

O Fortaleza Esporte Clube, amparado pelo citado diploma legal, informa a suspensão da venda de ingressos para o setor visitante, restando resguardado o direito de acesso apenas aos já vendidos, seguindo as regras contidas no plano de ação lavrado na FCF.

Destacamos que o Fortaleza Esporte Clube, embora tenha tomado ciência da decisão exarada no processo 323/2019, que tem como requerente o Botafogo de Futebol e Regatas, não pode implementar a decisão no presente momento, vez que o Botafogo de Futebol e Regatas não cumpriu o art. 86 do Regulamento Geral das Competições, que lhe garantiria a carga de ingressos em 10% para o torcedor visitante. Resta pois o Fortaleza EC impossibilitado de cumprir a R. decisão".