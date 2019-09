Fortaleza disponibiliza para sua torcida carga restante do Palmeiras

Mais um capítulo da polêmica dos ingressos para o jogo de domingo às 16 horas no Castelão entre Fortaleza e Palmeiras pela Série A do Brasileiro. Por meio de nota oficial, o Leão informou que foi disponibilizada para sua torcida, os ingressos para o setor Superior Norte da Arena Castelão, que seriam destinados para a torcida do Verdão antes da ação do clube paulista do STJD para baixar os preços dos ingressos, resultando no encerramento das vendas por parte do Fortaleza.

Segundo a nota, será o mesmo preço praticado para os visitantes, R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia), com o sócio torcedor com entrada garantida no setor.

O clube justificou na nota que "a situação decorre em função de que a carga para o clube visitante foi disponibilizada até o dia 18/09/2019, considerando que o prazo de três dias úteis esgotou na data citada, sem que a Sociedade Esportiva Palmeiras tenha feito qualquer solicitação ou mesmo pagamento da carga descrita no artigo 86 do Regulamento Geral das Competições".