Fortaleza não aceita reduzir preço dos ingressos para a torcida do Botafogo

O jogo entre Fortaleza e Botafogo na próxima segunda-feira (30) na Arena Castelão terá as duas torcidas em um dos setores do estádio. Isso acontece após uma manifestação do time carioca contra os preços dos ingressos para a partida.

O Botafogo enviou um ofício para o Tricolor do Pici pedindo a redução nos valores das entradas para a torcida mandante (R$110 a inteira e R$55 a meia). A diretoria tricolor negou o pedido e liberou parte do setor Superior Norte para os torcedores com o mesmo preço praticado para a torcida botafoguense.

Na semana passada, o Fortaleza protagonizou uma disputa judicial com o Palmeiras envolvendo o valor dos ingressos para a torcida alviverde. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a responsabilidade de venda de ingressos e preços é do clube mandante da partida.