Fortaleza inicia testes de Covid-19 em elenco; treinos recomeçam na terça (2)

O Fortaleza Esporte Clube iniciou neste sábado (30), por meio de serviço drive-thru, a testagem para Covid-19 de elenco e demais funcionários. A medida faz parte de um protocolo de segurança elaborado para retorno das atividades nos Centros de Treinamento (CT’s) - ação autorizada pelo Governo do Estado a partir de segunda-feira (1º).

Uma estrutura foi montada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, para receber os atletas. O espaço é o mesmo escolhido para retomada dos treinos.

O processo envolve testes em quatro fases, com aplicação de diferentes operações. Como os resultados serão disponibilizados na segunda, a diretoria tricolor optou por recomeçar os exercícios em campo na terça (2).

“Essas testagens serão em quatro fases. As pessoas chegarão em seus carros, em horários agendados. Na primeira estação será dada uma vacina para H1N1, na segunda estação será feito um teste rápido para identificação do COVID-19, na terceira estação será feito o teste PCR, também de identificação do COVID-19. Na quarta estação, apenas para atletas, eles abrirão a mala e vão receber o material de treino para as próximas semanas”, explicou o presidente Marcelo Paz.

O protocolo de segurança desenvolvido pelo departamento médico leonino apresenta especificações para infraestrutura, identificação de casos suspeitos e tratamentos. Foram encomendados também Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), máscaras e insumos de proteção.

As atividades serão divididas em etapas a fim de evitar aglomerações no primeiro momento. Na fase de transição, encerrada em em 8 de julho, a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) irá avaliar indicadores da doença e decidir sobre maior flexibilização ou não do isolamento social. A previsão de reinício do Campeonato Cearense é julho.