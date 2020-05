Fortaleza recebe parte dos testes de Covid-19 e prepara alojamentos individuais para elenco

O Fortaleza recebeu a primeira remessa dos insumos adquiridos para prevenção da Covid-19. A carga envolve testes diagnósticos, oxímetros, termômetros e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Os materiais são parte de um protocolo rigoroso de saúde e segurança montado para viabilizar o retorno das atividades. Com os exames diagnósticos, o Leão testará atletas, funcionários, comissão técnica e diretorias.

O clube também realizou adaptações no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú - local escolhido para receber o elenco quando houver aval por parte do Governo do Estado. No alojamento, 30 apartamentos foram preparados exclusivamente para atender os profissionais de forma individual. A alimentação também será fornecida separada.

A escolha foi pela qualidade da estrutura do equipamento, número de campos (6) e maior distância entre os complexos, o que evitaria qualquer aglomeração. O Centro de Excelência, no Pici, ainda em reforma, não será utilizado.

O modelo da operação segue parâmetros desenvolvidos na Europa, em países como Alemanha e Espanha, e foi monitorado pelo departamento médico do clube. Houve ainda uma reunião com a Federação Cearense de Futebol (FCF) e representantes do Ceará na discussão dos planos de retomada do esporte.

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgou o documento com as ações e medidas de prevenção para os times, o Fortaleza aguarda o informe nacional. Após lançamento, ajustes podem ser realizados no protocolo tricolor para execução por parte da equipe.