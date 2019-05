Fortaleza contra Athletico/PR é antecipado para as 19h15

A CBF, através de sua diretoria de futebol, comunicou na tarde desta segunda-feira (13) uma alteração de horário na tabela oitavas de final da Copa do Brasil de 2019. O jogo entre Fortaleza x Athletico Paranaense, que inicialmente estava marcado para as 21h30, na Arena Castelão, na próxima quinta-feira (16), foi antecipado para as 19h15, mantendo-se o mesmo dia e local, com mando de campo do Fortaleza.

A mudança no horário foi sugerida pela diretoria de futebol da CBF para que seja respeitado o tempo regulamentar entre esse primeiro jogo das duas equipes, pela Copa do Brasil, e as seguintes partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro: Chapecoense x Fortaleza e Athletico Paranaense x Corinthians.

A diretoria do Leão do Pici ainda não fechou o plano de ação para essa partida frente ao Furacão, no qual irá informar a quantidade de ingressos a serem colocados à venda, os valores dos mesmos e o dia em que serão disponibilizados para o torcedor.