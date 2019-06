Fifa define sedes do Mundial Sub-17 no Brasil; Fortaleza está fora

A Fifa definiu hoje as sedes do Mundial Sub-17 deste ano, a ser disputado entre 22 de outubro e 17 de novembro no Brasil. E Fortaleza não foi contemplada como sede, com a entidade centralizado as sedes no Centro-Oeste: Brasília, Gama e Goiânia e uma cidade do Sudeste: Cariacica, do Espírito Santo. Os estádios contemplados serão: Mané Garrincha, em Brasília, Bezerrão (Gama-DF), Serrinha (Goiânia), Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia) e Kléber Andrade (Cariacica-ES).

A partida de abertura e final serão disputadas no Mané Garrincha - que será o único estádio da Copa do Mundo de 2014 a ser usado no Mundial Sub-17.

O sorteio dos grupos está marcado para 11 de julho, em Zurique, na Suíça. O Brasil, como país-sede, é o cabeça de chave do grupo 1.

O torneio seria disputado no Peru, mas problemas de organização levaram a Fifa a mudar a sede para o Brasil. A CBF deixou claro que não poderia ceder estádios que estão sendo usados para jogos do Campeonato Brasileiro.

O Mundial Sub-17 tem 24 seleções participantes, divididos em seis grupos de quatro times – depois oitavas, quartas, semifinal e final. O mesmo formato da Copa do Mundo Feminina.