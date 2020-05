Ferroviário lança promoção para recuperar receita e sócios-torcedores

Para ampliar as receitas durante a pandemia do novo coronavírus, o Ferroviário lançou uma promoção com descontos nos planos de sócio-torcedor até o dia 9 de maio, data do aniversário do Tubarão da Barra. O presidente do clube, Newton Filho, ressaltou a necessidade de reativar o índice de sócios corais.

"A queda da receita é brutal, enorme. Principalmente para um clube como o Ferroviário que não tem cota de TV. A Série C é difícil de disputar porque tem apenas apoio logístico e se torna onerosa. E com tudo isso, a queda das receitas, sem ter jogos, é complicado. O sócio hoje, que é um dos maiores patrocinadores, teve uma queda de 23%. Nós estamos confiantes e começando a ver a movimentação para minimizar as perdas", afirmou em entrevista ao portal Futebol Cearense.

Na ação promocional, o Tubarão da Barra vai reduzir o valor da mensalidade de três planos em 50%: 'Campeão Cearense', 'Campeão dos Campeões' e 'Campeão Brasileiro'. A promoção envolve também torcedores inadimplentes e os que cancelaram o sócio. A adesão é possível através do site www.sociocoral.com.br.

Como forma de equilibrar as finanças, o clube realizou um acordo com o elenco para redução do pagamento do direito de imagem - o salário quitado na CLT segue 100%. O objetivo do Ferroviário é superar a crise financeira sem a necessidade de desligar qualquer funcionário.