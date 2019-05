Ferroviário completa 86 anos de história nesta quinta-feira

No dia 9 de maio de 1933 era criado o Ferroviário Atlético Clube, um dos times mais tradicionais do futebol cearense. Atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro com 4 pontos, o Ferrão derrotou o Santa Cruz por 3 a 0 no domingo (5), na Arena Castelão. Nesta quinta-feira (9), o clube começa as festividades em homenagem ao aniversário.

Programação

08h30 - Café da manhã e celebração com funcionários do clube, na Vila Olímpica Elzir Cabral

10h00 - Lançamento do terceiro uniforme nos perfis oficiais do clube nas redes sociais e início imediato das vendas na Ferrão Store, loja oficial do Ferroviário

19h00 - Encontro da Família Coral, com jantar na Churrascaria Fogo Campeiro, na Av. Washington Soares, para conselheiros, sócios e demais torcedores. Ingressos à venda online e na Ferrão Store.

História

Fundados por trabalhadores do Setor de Locomoção da Rede de Viação Cearense (RVC) com grande participação de Valdemar Cabral Caracas, chefe do escritório de manutenção da empresa e primeiro comentarista de futebol do Ceará.

Primeiro registro fotográfico do clube, em 1938 Foto: Divulgação

Em 86 anos, o Ferroviário conquistou nove títulos do Campeonato Cearense, incluindo um invicto em 1968, o bi de 94/95, e 22 vices. Com 28 participações no Campeonato Brasileiro, o Ferroviário já esteve por seis anos seguidos disputando a Série A. Em 2018, foi campeão Brasileiro da Série D e da Taça Fares Lopes, assim como da Copa dos Campeões Cearenses em 2019.

O Tubarão da Barra enfrenta o Náutico pela terceira rodada, às 18h, no Estádio dos Aflitos, pela terceira rodada da Série C.